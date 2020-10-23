歐霸盃｜熱刺李城齊以3:0大捷 巴利正選令對手擺烏龍

英超球隊於周四歐霸盃分組賽首戰除阿仙奴勝出，熱刺與李斯特城也一樣全取3分，而且同樣以3:0大捷。J組的熱刺在主場對奧地利球隊寧斯一戰，更有回歸借將加里夫巴利作出貢獻，傳球迫使對方球員擺烏龍。

熱刺領隊摩連奴今仗讓巴利擔正，放在右路，但收起了哈利卡尼與孫興民，箭頭是另一位在轉會窗關閉前由賓菲加借入的巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯，而盧卡斯莫拉也得到正選上陣機會。結果首個在18分鐘取得的入球，就是這兩位森巴球員擦出火花，由卡路士雲尼斯奧斯左路傳交盧卡斯開紀錄。

27分鐘，熱刺擴大比數，憑利古朗左路連過三關入中路後橫傳拉美拿，後者再交給右路的巴利，而這位威爾斯翼鋒傳到門前時，寧斯的守將安達迪伸腳想解圍竟踢入自家大門，令熱刺憑這烏龍球以2:0領先半場。換邊後，孫興民出場，於84分鐘接應卡路士雲尼斯奧斯今場第2個助攻「埋齋」，替熱刺奠定3:0大勝。

至於李斯特城在G組主場鬥烏克蘭的索爾亞，29分鐘由占士麥迪臣先開紀錄，至完半場前再有哈維班尼斯建功，與熱刺一樣半場領先兩球。換邊後67分鐘，上半場兩獻助攻的伊恩拿祖也把握敵軍失誤射入，錦上添花助球隊同以3:0在歐霸盃打響頭炮。

其他賽果方面，AC米蘭在H組作客些路迪贏3:1，入球功臣分別是拉迪高歷、巴謙戴亞斯及贊斯侯治，反而該仗正選的伊巴謙莫域未有建樹，66分鐘便被換走休息。同為意甲的羅馬，則在A組以2:1反勝主場的瑞士球隊年青人；西甲的維拉利爾與土超的施華斯堡合演入球騷，最後靠柏高艾卡沙在尾段梅開二度，才奠定5:3勝局，而年僅19歲的日本國腳久保建英也射入加盟後的首球，成歐戰賽場史上最年輕建功的日本球員。

周四歐霸盃賽果

A組

年青人 1:2 羅馬

索菲亞中央陸軍 0:2 克盧日

B組

鄧達克 1:2 莫迪

維也納迅速 1:2 阿仙奴

C組

利華古遜 6:2 尼斯

比亞斯華夏普爾 3:1 布拉格斯拉維亞

D組

標準列治 0:2 格拉斯哥流浪

列治普斯納 2:4 賓菲加

E組

燕豪芬 1:2 CF格蘭納達

PAOK 1:1 奧摩尼亞

F組

拿玻里 0:1 阿爾克馬爾

列積卡 0:1 皇家蘇斯達

G組

布拉加 3:0 AEK雅典

李斯特城 3:0 索爾亞

H組

布拉格斯巴達 1:4 里爾

些路迪 1:3 AC米蘭

I組

特拉維夫馬卡比 1:0 卡拉巴克

維拉利爾 5:3 施華斯堡

J組

熱刺 3:0 寧斯

盧多格德斯 1:2 安特衛普

K組

薩格勒布戴拿模 0:0 飛燕諾

禾夫斯貝加 1:1 莫斯科中央陸軍

L組

賀芬咸 2:0 貝爾格萊德紅星

利巴域 1:0 真特

註：前者主場

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