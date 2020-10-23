解放軍工廠｜由「大食懶」變敢言英雄 奧斯爾形象大翻身全靠社交平台

阿仙奴中場奧斯爾擬因政治取態遭球隊雪藏一事成為近日熱話，雖然這位德國中場短期內無法再為球隊披甲已成事實，不過奧斯爾的型象重建工程卻相當成功，單靠社交平台已成功將輿論拉攏到自己一邊。

過去奧斯爾經常被阿仙奴球迷批評場上表現懶散，作為全隊最高周薪球員竟然未有落力爭取上陣機會，被指是「白𢭃人工」。原本這位近季缺乏亮麗表現的德國中場今季先後被領隊阿迪達剔出歐霸和英超的登記名單，並非一件意外的事。不過奧斯爾日前在社交平台暗示因為自己曾為受中共打壓的維吾爾族人發聲才是遭雪藏的原因，再加上大陸《環球時報》日前煞有介事地作出回應，進一步「認證」了奧斯爾的說法。

人類或多或少都有「鋤強扶弱」的心態，奧斯爾因為敢言而遭雪藏，風向一轉，外界當然紛紛對這位受害者表示支持，令阿仙奴及阿迪達即時成為眾矢之的。阿仙奴今年先後因為減薪及裁走吉祥物，形象本身已經相當低落，今次還背負了「媚共」的罪名，這個公關危機確實是相當麻煩。

反觀奧斯爾，其公關手法比起阿仙奴實在高明得多，即使很大機會沒無再為兵工廠披甲也好，他仍然表現出對球隊的熱愛和忠誠。早前率先表示願意自掏腰包支付阿仙奴吉祥物的薪金，到他被雪藏後又在Twitter「文字直播」昨日的歐霸賽事為球隊打氣，又在深受阿仙奴球迷愛戴的前領隊雲格生日當日上載過去與雲格的合照，一舉一動都盡攬了阿仙奴球迷的心。

即使奧斯爾真的在一月轉會窗離隊，相信阿仙奴球迷對其亦只有滿滿的不捨和祝福，而不會再如過去帶有任何責備。雖然社交平台未必救得到奧斯爾在阿仙奴的前途，但肯定挽救了他在球迷心中的形象。

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