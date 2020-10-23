英超｜升「呢」土炮爭鋒：屈堅斯班福特大對決

在周五阿士東維拉對列斯聯的賽事中，更是兩位英格蘭土炮前鋒奧尼屈堅斯和班福特的大對決。季前列斯聯曾有意簽下屈堅斯，但最終未能成事，不過陣中的班福特表現對辦，繼續壓過新援洛迪高摩連奴擔任正選。

屈堅斯上季效力賓福特在英冠攻入25球，位列射手榜次席。有指列斯聯領隊比爾沙季前曾希望收購屈堅斯，認為這位英格蘭前鋒不但能夠勝任前場多個位置，在入球能力上、前場的牽制力都能為球隊帶來更多的優勢，畢竟班福特上季在英冠只能攻入16球。但阿士東維拉成功截糊以破球會紀錄的2,800萬鎊得到這位24歲前鋒，今季4場交出3球1助攻，助球隊暫時四戰全勝。

列斯聯買不到屈堅斯，最終亦破球會紀錄從華倫西亞簽下洛迪高，不過比爾沙始終較為信任班福特，這位27歲的前鋒亦不負所託，今季五場全數正選上陣，攻入3球和1次助攻。雖然班福特的入球效率較屈堅斯低，平均134分鐘才攻入一球，但其作用卻超於入球，在前線常進行逼搶，對於踢法壓逼性的列斯聯來說作用重大。

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