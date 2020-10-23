英超｜肥安轉口風 占士周日有望趕及朝「聖」

愛華頓領隊安察洛堤周五出席賽前記者會時透露，隊中主力占士洛迪古斯的康復情況較預期理想，有機會趕及在周日作客修咸頓一役復出。

安察洛堤日前接受球會官網訪問時曾經表示，占士在上星期對利物浦的賽事中，與對方後衞華基爾雲迪積克碰撞後受傷，將會缺席對修咸頓的賽事。不過在周五的記者會上，安帥就突然改口，表示占士仍有機會在周日上陣：「他不一定會缺陣，雖然他的傷處仍有瘀腫，周五仍無法參加操練，但他的康復進度比我們預期快得多，我們有信心他周日可以上陣。」

另外，愛華頓後衞史密史高文今仗肯定會因傷缺陣，安察洛堤預告上場入替高文的英格蘭U21小將賓葛菲特周日將會正選：「賓葛菲特上場對利物浦的表現很好，雖然他上陣後首15分鐘遇到下點困難，但下半場已經漸入佳境。他面對着世界其中一位最佳翼鋒沙迪奧文尼，對他來說一點也不簡單，但我覺得他踢得很好，今場我們會繼續讓他擔任右閘位置。」

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