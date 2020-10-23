港超聯｜爭標 護級組再現 只餘8隊角逐改踢三循環

足總主席貝鈞奇今午於足總主持完港超聯會議後透露，新季聯賽及足總盃將改賽制，聯賽經過雙循環後，增設爭標及護級組的第三循環，而足總盃亦改踢分組單循環。這是自00／01球季後，聯賽再增設爭標及護級組決出冠軍及降班隊伍。

由於和富大埔、佳聯元朗及富力棄戰今季港超聯，今季只餘8隊角逐，如聯賽、足總盃、銀牌及菁英盃維持原有賽制，比賽場數未能符合亞洲足協出戰亞洲球會賽的每隊每季比賽不能少於27場的發牌條件，故足總今午召開視像港超聯會議，就足總提出的三個方案調整各項賽事賽制方案作討論；最終決定銀牌維持原有單淘汰，菁英盃早前已通過繼續踢分組雙循環，每組前兩名出線四強的修改賽制。

至於聯賽決定改踢三循環，8隊先進行雙循環，第三循環改在中立場進行，前四隊躋身爭標組，爭聯賽冠軍；後四跌落護級組，包尾降班，而護級組冠軍可獲副主席黃良柏贊助20萬元作獎勵。足總盃亦棄原有的單淘汰制，改為分兩組作單循環，首兩名晉級四強，再以單淘汰決出軍。

貝鈞奇會後表示，因隊數減少，聯賽及盃賽需改制，以達亞洲足協要求，與球會商議後，聯賽增爭標組及護級組，當中護級組包尾降班，以維持升降及競爭性，而兩循環積分數將帶到爭標及護級組，細節仍要商討。他承認並非全部球會支持此方案，但足總考慮過賽事公平、競賽性等因而作出此決定，反對球會是接受。

問到何時重新開放讓球迷入場時，貝主席回應，一直有向政府爭取，惟有待批准，菁英盃分組賽肯定閉門，而暫定下月14日開賽的港超聯能否恢復讓球迷入場仍要視乎疫情及政府審批。此外，飛馬提出，因外援尚未到齊，故已向足總提出押後其聯賽賽事。

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