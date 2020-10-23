歐霸盃｜摩連奴變進攻狂人？ 熱刺本季已入31球冠絕英超隊

熱刺在歐霸盃J組3:0完勝奧地利球隊寧斯，本季在各項賽事10場比賽轟入31球，根據Opta數據是英超球隊中入球最多一隊，完全與領隊摩連奴過往的執教風格大相徑庭。

熱刺最近火力驚人，對上4場入19球，包括英超6:1大勝曼聯以及早前歐霸盃附加賽以7:2狂數海法馬卡比，而今場再以3:0大勝寧斯在歐霸盃分組賽打響頭炮後，Opta指出他們是目前英超球隊在各項賽事最多入球一隊，31球較第2位的愛華頓（26球）還多5球。

這與摩連奴一向給人的印象有出入。這位葡萄牙籍領隊過往帶隊以防守見稱，甚至被嘲「泊大巴」，而他賽後就歸功於球隊板凳深度大增，尤其前線已多了卡路士雲尼斯奧斯及加里夫巴利等不少選擇，令他能輕鬆自如進行輪換：「上季，己隊有很多問題，沒有鋒力，甚至連翼鋒及進攻球員都不夠充足。不過，我們現在有一個很美妙的陣容，而且歐洲賽事可以放所有球員在後備席，我看我的球隊時，有很多選擇。」

他又指自己相信所有麾下的球員：「他們都很努力地令自己準備就緒，正常來說，我很少會在主場進行的首場分組賽就作大幅度輪換，因為你想3分有保證，但我這次相信這群孩子，而他們給我的答案也很好。」

今場比賽是回歸的加里夫巴利事隔7年後，首次替熱刺正選上陣，也是他個人熱刺生涯的第78次。不過，他在比賽中雖然曾令寧斯守將安達迪擺烏龍，但全場表現並不突出，零射門兼沒有創造過機會給隊友，這是自2016年11月替皇家馬德里作客士砵亭的歐聯賽事以來，首次在正選上陣的比賽中錄得這樣尷尬的數據。

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