拜仁慕尼黑擊敗巴黎聖日耳門的歐聯決賽還非常深刻，然而原來疫情下的賽期真的來無蹤去無影。突然發現，今季歐聯又展開了，熊貓眼又回來了，但精采的比賽確實是令人目不暇給。去屆歐聯有不少球隊大熱倒灶，例如皇家馬德里、巴塞隆拿、曼城等，但同時讓香港球迷們關注更多的賽事和球隊。而且，上屆踢到最後階段，出現近年少見的情況，首先無論是歐霸還是歐聯的決賽，都沒有一支英超球隊，曼聯在歐霸四強中敗給最後冠軍西維爾，而歐聯四強更是由法、德球隊包辦，讓筆者很好奇，究竟我們最常看的英超，是否已不合時宜呢？

筆者認為，英超球隊最大的優勢，就是背後的英超比賽。今季英超競爭激烈，名帥大顯神通，從積分榜可見，曼城、熱刺、車路士等都不在前列，反而愛華頓、維拉、列斯聯等表現有大驚喜，不僅於強隊身上搶分，更有上佳演出，例如安察洛堤帶了占士洛迪古斯（圖）到來後激活了整隊波；而比爾沙大踢進攻足球亦令所有球隊膽戰心驚。英超一向以快和競爭激烈為賣點，每場比賽都難以估計賽果。同時，亦令參與歐聯的英超球隊在保持狀態及適應節奏上有優勢。如巴黎聖日耳門很多比賽都輕易取勝，對球隊挑戰或球員狀態而言，還有可進步的空間。所以一到歐聯，即使面對陣容不整的曼聯，巴黎聖日耳門卻顯得吃力。因此，在不再受疫症而停罷的影響下，筆者還是頗看重英超球隊在歐聯是有優勢的。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

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