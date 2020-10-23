NBA｜11‧18舉行視像選秀會 木狼認未有心水狀元人選

受武漢肺炎疫情影響，NBA周四宣佈本年度選秀大會，將於11月18以網上視像形式進行。

根據安排，NBA總裁阿當施華（Adam Silver）將會在大會上宣讀出首輪中選的新秀名單，而在次選中選的名單則會由副總裁譚惠民（Mark Tatum）公佈，包括拿美路波爾（Lemelo Ball）與占士韋士文（James Wiseman）等預計會在前列中選的新秀，亦會透過視像連線參與大會。

雖然離選秀會只餘不足一個月時，但手握狀元籤的木狼承認，暫時仍未有明確的心水人選。木狼籃球營運總裁羅沙斯（Gersson Rosas）說：「從表面看來，並沒有人是鶴立雞群的，但我們有信心透過一系列篩選程序，找到潛質最高、最有天賦，對我們球隊最有用的球員。」木狼將會與各名候選新秀進行面試，亦不排除會將選秀權交易出去，換入有即戰力的明星球員，與唐斯（Karl-Anthony Towns）及D羅素（D’Angelo Russell）攜手爭標。

美國傳媒早前報道，手執榜眼籤的勇士，亦有意將選秀權用作交易籌碼。

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