解放軍工廠｜奧斯爾獲前隊友名宿齊撐 夏格維斯批阿仙奴做法可恥

奧斯爾遭阿仙奴雪藏一事，不少球圈人士都出聲。前隊友韋舒亞以及曾是兵工廠一員的法比加斯，分別在網上明撐和暗撐這位德國中場，而周四負責在BT Sport評述的兩位名宿夏格維斯與基昂，也替奧斯爾如今陷入的苦況不值。

奧斯爾疑因去年12月為維吾爾族人發聲，遭中共這半年多來一直打壓，也懷疑因此而令不想失去大陸市場的阿仙奴棄用他。英超上季在武漢肺炎停擺前，奧斯爾仍有在新帥阿迪達麾下獲重用，但懷疑之後受壓力，復賽後已經完全被剔出阿仙奴的比賽名單中，今季甚至沒有為他在英超註冊，引來不少人為他發聲。

繼美蘭尼爾斯後，已離開兵工廠兩年的韋舒亞也在Twitter分享了另一名宿連尼加為他抱不平的帖文，寫道：「當場就想回應連尼加，特別是當這個人是一位最佳球員！」韋舒亞與奧斯爾做過約5年隊友，自然為他說好話，但沒有和奧斯爾共事的法比加斯，最近在Twitter提到兵工廠自使用阿聯酋球場後的最佳球員時，他的人選中也有奧斯爾的名字。

另外，前英格蘭國腳夏格維斯在周四歐霸盃直播阿仙奴對維也納迅速的賽事時，也有說起奧斯爾的情況：「球員想踢球，我們要記得他在阿仙奴8年了，在這段時間是美斯外在歐洲最多助攻的球員。我們在說的是一位曾贏過世界盃的球員，在大賽舞台證明過自己，他連比賽名單都進不了，是非常可恥的做法。」作為兵工廠名宿的基昂，也補充：「我認為這是令人傷心的消息，他是一名擁有質素的球員，當一位球員有如此才華，不可能不用。」

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