曼城折「費老」 阿古路破入球荒

【綜合英格蘭外電】曼城周三在歐聯分組賽C組首輪迎戰波圖，在先失一球下憑阿古路射入12碼、取得他自今年3月以來的首個入球而扳平，加上根度簡及費倫托利斯在下半場先後建功，後來居上以3:1擊敗波圖，但球隊再添傷兵，後備上陣的老將費蘭甸奴因腿部受傷退下火線，有可能要養傷達六星期。

作客的波圖於開賽14分鐘藉曼城後衞魯賓戴亞斯傳球失誤，馬迪奧斯烏利比截到皮球後交予路易斯迪亞斯，後者突破殺入禁區右路射成1:0。不過，曼城於六分鐘後扳成平手。根度簡射門中柱後，史達寧在混戰中被比比撞倒，曼城獲12碼，由阿古路操刀射入而追平。這記入球是阿古路職業生涯為球會和阿根廷國家隊所入的第421球，亦是他自今年3月後各項賽事的第1個入球，結束了231日入球荒。

兩隊半場踢成1:1，戰至65分鐘，德國中場根度簡妙射罰球破網，助曼城領先2:1。73分鐘，後備上陣的費倫托利斯在菲爾科頓助攻下於禁區內射入，協助曼城以3:1反勝波圖。

費蘭甸奴85分鐘入替洛迪卡斯簡迪，但這名35歲老將在補時4分鐘傷出。哥迪奧拿賽後說︰「他將要休戰4至6星期，對我們是很大打擊。」

同組的奧林比亞高斯憑哈辛高卡於補時破網，於主場以1:0絕殺馬賽。