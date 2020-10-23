英超｜比克福特冇領紅牌爭議未了 PGMOL決定半季後先審視球例漏洞

鑒於默郡打吡出現比克福特凶狠攔截華基爾雲迪積克（VVD）後未領紅牌的爭議性判決，英超職業裁判員公司（PGMOL）決定在半季後的年度大會上，以這個例子重新審視現有制度及球例中存在的漏洞，看看是否需要作出修訂。

愛華頓門將比克福特在上周的默郡打吡中，鏟傷利物浦中堅雲迪積克，令後者事後證實要唞半年至9個月不等，外界對比克福特當日未因這個犯規動作領紅牌，引發爭論，利物浦方面也就此事非常不滿。球證的解釋是已通過視像助理裁判（VAR）的驗證後，證實VVD當時處於越位位置，所以比克福特犯規前已經要吹VVD越位在先，因此不構成犯規。

不過，該仗負責VAR的裁判大衛高特，被指是「忘記」了球例容許他在這種情況下，仍可吹罰比克福特犯規，惟PGMOL否認有關說法，但據《每日郵報》了解，該組織仍會在半年後的年度大會上，探討以上問題的漏洞。據悉因社交距離令，這次年度大會將是視像會議，除了這次默郡打吡的判決爭議，其他在上半季發生過與球例出現衝突的所有事件，全部都會在會議上進行討論。

早前已確認犯錯的大衛高特，會在今周被貶出任曼城對韋斯咸一戰的第四球證，這是他今季首次未獲安排出任球證或VAR裁判工作，而且有英國傳媒更指，他下周還會被下放至英冠執法。

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