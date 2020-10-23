體育品牌｜唔夠一剔鬥 傳三間牌將轉售「銳步」止蝕

德國傳媒周四報道指，德國體育運動品牌三間牌重組失敗後，正準備出售長期處於困境的「銳步」品牌。

報道指出，三間牌計劃在明年3月前完成出售交易，但未有透露其消息來源。報道續指，三間牌設立了一個內部團隊處理這項交易，並簽署了保密協議；雖然三間牌在武漢肺炎大流行之前，曾希望以24億美元（約185億港元）的價錢出售「銳步」，但現時不得不將出售價下調。

報道曝光後，三間牌的股價一度上升了3.2%，不過三間牌的發言人，未有對市場傳言發表任何評論。

總部位於美國波士頓的「銳步」，2006年被三間牌以38億美元（約295億港元）收購之前，是世界上第三大體育用品品牌，原先三間牌收購「銳步」，是希望它能與美國市場最大競爭對手一剔牌競爭，惜近年「銳步」產品銷量低迷，外界已有聲音要求三間牌出售「銳步」止蝕。

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