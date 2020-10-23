武漢肺炎｜疫情嚴重地區選手可赴日參戰東奧 IOC主席：運動員係無辜嘅

德國傳媒報道，國際奧委會（IOC）將不會阻止來自武漢肺炎疫情嚴重地區的選手，到日本參加東京奧運。

原定今年七月揭幕的東京奧運，因為武肺疫情被迫押後一年，《德新社》報道指，IOC主席巴赫已表明，運動員不會因為所代表國家或地區的疫情嚴重，而被拒赴日參賽。「這（本國出現疫情）並不是運動員的責任，只要他們對病毒呈陰性反應，並遵守防疫指引，我們就應該給予他們出賽的機會。

東奧組委會日前已表示，有意在選手村設立診所，專門用作武肺病毒測試及治療。除此之外，賽會還計劃將原本作保安用途的人面識別技術，擴大用途至用於防疫工作之上。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！