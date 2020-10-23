NBA｜桑甘保大麻店下周西雅圖開業 名人堂球星披頓都撐場

前西雅圖超音速（奧克拉荷馬雷霆前身）傳奇球星桑甘保（Shawn Kemp）喜好大麻，吸毒成為了他職業生涯後期墮落的主要原因之一。退役多年，桑甘保依舊沉醉在大麻當中，他還把興趣發展為做生意的商機，據報其大麻商店下周便會正式開業。

大麻在美國十分普遍，不少運動明星以至普通民眾聚集，都喜愛以大麻作為娛樂及消閒。美國目前已有11個州以及華盛頓特區，將娛樂用的大麻合法化，醫療用大麻更有33個州將其合法化。據指已經吸食大麻多年的桑甘保，就選擇把它擴充為業務，報道指他的大麻店會在10月30日正式開業，他當年的超音速隊友包括名人堂球星披頓（Gary Payton），下周五都會親臨西雅圖支持，出席下午舉行的剪綵儀式。

桑甘保在聲明中提及：「我永遠歡迎超音速的球迷，由我開業那天起計。我希望桑甘保的大麻店會成為人們參與合法大麻商業的靈感，尤其是不同膚色的人。」桑甘保在1990年代與披頓聯手帶起超音速，生涯曾經六次入選明星賽的他，1996年更曾領軍打入NBA總決賽，惜最後不敵米高佐敦（Michael Jordan）的公牛王朝。惟仔生涯後期因吸毒、持有大麻、違反NBA反毒品條例等，惹上各種麻煩，後來更因體型發胖導致球技下滑，最後在2003年黯然退役。

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