反警暴示威｜不滿軍警射殺示威者 尼日利亞國腳籲杯葛國家隊徵召

非洲國家尼日利亞連日爆發反警暴示威，抗議警方「特種反搶劫部隊」（Special Anti-Robbery Squad，SARS）敲詐勒索、騷擾折磨甚至謀殺，尼日利亞政府早前雖宣佈解散SARS，卻以軍隊鎮壓示威者，多人死傷。繼效力英超勁旅曼聯的尼日利亞前鋒恩哈路，公開批評當地政府是殺人兇手後，另一名「超霸鷹」國腳奧古亦呼籲一眾隊友拒絕為國出戰，以表達不滿。

雖然尼日利亞軍方否認曾射殺示威者，但人權機構國際特赦組織就指，當地保安部隊周二在全國最大城市拉各斯，殺死了最少12人，總統布哈里亦要求人民停止抗爭。

尼日利亞將於下月出戰非洲國家盃外圍賽，曾代表國家上陣26次的奧古，希望藉着拒絕徵召，迫使政府聆聽人民的訴求，就算最終無法出線亦在所不惜。「那些政客竟然對我們做出這種事情，我們為何仍要為國出戰？我認為這是目前最好的做法，直至他們回復理智，聆聽我們的聲音。」奧古說。「我們希望有一個好政府，停止警暴，停止SARS，停止殺戮。我們希望有好的法律及就業機會。」

奧古又指，暫時仍未就杯葛行動聯絡國家隊隊友，但他相信各人也會認同有關計劃。「我完未跟任何隊友認真討論這件事情，但他們也關注這裏的人，關注他們所愛的人，以及在事件中死去的人。我肯定他們知道這裏發生過甚麼事。」自揭曾參與六、七次和平示威的他續說。

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