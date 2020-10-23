體壇崩壞EP2｜劉掌珠：唔好攞住奧委個名銜去便利自己

以港協VP身份曾做過香港大型運動會包括奧運、亞運、亞沙運、亞沙運、東亞運等港隊團長的港協副會長（VP）劉掌珠，為香港體壇貢獻大半生，年屆78歲的她在倒數港協VP職位這兩年，期望未來有更多女性入局，並寄予接班人：「要挑戰VP位，真係要做事，要為79個總會謀福利，雖然我們是『義務』，但要有責任心，不可以攞奧委個名銜去便利自己做事。」

按照舊例，劉掌珠的VP位可以做到2022年滿80歲退役，由1996年入港協做VP這24年，港協義務管理層只出個三個女性代表，除劉掌珠外，就是前副秘書梁美莉及現任副秘書何劍暉，她說：「其實我也不明白，有份參選的總會有不少女性的主席或會長，但這麼多年就是沒人被提名參選。」

劉掌珠坦言，港協是需要「新血」加入，對於歷年來出現不少「父傳子」的例子，當初是由已故前港協會長沙理士推薦入局的劉掌珠，雖仔大女大，但各有其他專長，沒想過要他們入港協，她說：「說真，不可以話你是誰的兒子，就要against他，最重要是他是否有能力去做這職位，況且大家都是『義務工作』，不是入來賺錢的。」

不過，2009年霍震霆大仔霍啟剛「未夠班」入局成多年詬病，當年30歲的他只有一屆總會會長年資，未符入局資格，期待港協修例，由原本兩屆（兩年一屆）改為一屆，被視為搬龍門最佳例子。另外，王敏超曾承認選舉多以「拍掌通過」，劉掌珠觸釋：「我們大部份的選舉都是『等額選舉』，一個空位一個候選人（除了2014年何劍暉挑戰VP位那一年是差額選舉），在無人同你競爭下，就叫Ipso facto，『當然當選』就不投票，拍掌是表示恭喜而已。」倒數最後這兩年，劉掌珠期望繼續協助奧委會一直進步下去。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！