解放軍工廠｜奧斯爾網上文字直播為阿仙奴打氣 「落唔到場就改喺電視機前撐」

疑被中共打壓遭雪藏的阿仙奴中場奧斯爾，雖然周四歐霸盃一如既往無法替球隊上場搏殺，卻在社交網站仿如文字直播般不斷發文為球隊打氣，繼續顯出自己對兵工廠的一片丹心。

當這場歐霸盃作客維也納迅速公佈完比賽正選陣容後，奧斯爾已率先在Twitter發文這樣寫：「當我今晚不能在球場上支持球隊，我就會在倫敦的電視前繼續支持。你們估計今場比數是多少？我認為是4:1獲勝，入球者是哥拉辛拿斯、艾利尼、拿卡錫迪和尼高拉斯比比。」

半場後，奧斯爾又繼續在Twitter更新：「0:0，但兄弟們要繼續嘗試，保證我們可以將勝利帶回家裏。我正在為你們加油。」及後當賓特尼奴送禮使阿仙奴先失球，奧斯爾再寫道：「振作起來，兄弟尼奴！我們還有足夠時間逆轉！加油，槍手們！！」當大衛雷斯追成1:1，奧斯爾再出文替球隊高興，然後輪到奧巴美揚替球隊射入反勝一球，他馬上再於Twitter上載這位射手之前戴上頭套慶祝的gif圖，寫道：「Aubaaaaaaa！！！！做得好，兄弟們！」

比賽完場後，奧斯爾再發文總結：「高興能夠在首仗就拿下3分！誰是你們的今場最佳球員？以下是我的4個人選......」然後在下面標出奧巴美揚、大衛雷斯、艾利尼及湯馬士柏迪給網民點擊選擇。

領隊阿迪達賽後也有被記者問到，對奧斯爾今場不斷在網上與球迷互動齊撐球隊一事的看法，他表示：「很好，這就是我想要隊內所有球員都能這樣做，我很高興聽到這消息，沒有甚麼問題。」

奧斯爾日前因未能入選阿仙奴在英超註冊的大軍名單，事件即成討論熱話。他曾在網上發帖，暗示自己因曾經發聲支持被囚禁於新疆集中營的維吾爾人，遭中共打壓下才迫使兵工廠將他剔除出比賽大軍外，令不少人替他不值，阿迪達卻解釋是純粹「足球原因」才將他剔出大軍。中國官媒《環球時報》周四竟出敏感時刻，出文抨擊奧斯爾是「不務正業」才被貶，當中的「不務正業」就是指他經常在社交媒體發佈錯誤的政治言論，有損球會聲譽，因此遭雪藏是咎由自取。

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