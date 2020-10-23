西甲｜皇馬噩耗！拉莫斯只限獨操 國家打吡鬥巴塞成疑

西班牙國家打吡今周六上演，但因傷缺席了周中歐聯比賽的皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯，暫時只能獨操，能否在大戰中復出要與時間競賽。

拉莫斯是在上周六不敵卡迪斯0:1的比賽中，半場退下火線，也未有在周三歐聯敗給薩克達的比賽中上陣。西班牙媒體指這位中堅已經復操，但只能獨自操練，不能參與集訓，因此在周六作客巴塞隆拿的國家打吡，仍然上陣成疑。

拉莫斯避戰歐聯，皇馬由華拉尼與艾達米列達奧組成的中堅組合，周三在對薩克達一戰錯漏百出，半場已爆冷在主場落後3球，當中華拉尼更擺烏龍，而有統計指過去拉莫斯缺陣的8場歐聯比賽，球隊竟輸掉7場，足見這位帶刀侍衞對皇馬後防的重要性。

此外，教練施丹麾下現時傷兵滿營，丹尼爾卡華積、夏薩特、馬田奧迪加特、馬里安奴戴亞斯及奧迪奧蘇拿等統統無法替球隊披甲，戰力大減，皇馬要像上季兩循環對巴塞都保持不敗，看來難度頗大。

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