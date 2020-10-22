紅軍險勝法賓奴「VVD上身」

【綜合英格蘭外電】受到傷兵困擾的利物浦周三於歐聯作客阿積士，藉對方後衞達利亞費高擺烏龍而取得領先，加上串演中堅的法賓奴泰華利斯成功護空門，紅軍最終以1:0小勝阿積士，在D組首輪分組賽旗開得勝。

今場是荷蘭中堅華基爾雲迪積克（VVD）上周六在對愛華頓的英超賽事中膝部韌帶受傷後，利物浦的首場比賽，由於祖爾麥迪比亦未能候命，領隊高普以中場法賓奴泰華利斯移後任中堅，與祖高美斯鎮守中路，而在艾利臣比加繼續養傷下，紅軍仍是由阿祖安卡斯迪路把關。上半場，阿積士取得不少進攻機會，但先開紀錄的是利物浦。

比賽至35分鐘，沙迪奧文尼接應占士米拿於左路開出的界外球後，殺入禁區起腳射門，阿積士後衞達利亞費高擺烏龍，紅軍得以領先1:0。44分鐘，杜辛泰迪治近門笠射，皮球越過了阿祖安，幸而法賓奴及時趕到在白界線前倒掛解圍，紅軍力保不失。

下半場，利物浦以佐敦軒達臣入替居迪斯鍾斯，阿積士在46分鐘便有卡拉臣勁射中柱，錯過扳平機會。紅軍之後有後備上陣的南野拓實射門被撲，阿積士則於補時有艾基倫甘藉阿祖安單手解圍不遠後射門高出，利物浦力保1:0勝局。

同組另一場賽事，阿特蘭大作客以4:0大勝米迪蘭特，憑較佳得失球在D組領先。