體壇停擺｜運動員訪小學教體育堂 鄧漢昇透露田徑壇下周復賽

今年體育節活動10月重開，前單車港將馬詠茹、劍擊港將符珈嘉等體育節大使今日到大圍一小學推廣全民運動，有份出席的田徑教練鄧漢昇透露，原定月中上演的田徑測試賽將延至於下周復賽，他指運動員雖久疏賽場，但狀態不俗，呂麗瑤甚至於非正式計時賽突破個人最佳成績。

香港田徑壇本於10月10日復賽，但田總於測試賽前一日宣佈賽事未獲政府批准，須延期舉行。鄧漢昇今日透露賽事有望下周五起一連三日上演，田總亦計劃於年內舉行另外三場賽事，「 田總小組好勤力，不停同政府溝通，暫時收到消息11月中會有青少年分齡賽、12月頭有香港公開賽，聖誕前就會舉行香港錦標賽。」他指由於錦標賽對世界排名積分影響更大，故會以此為目標，運動員可借前幾場比賽熱身。受疫情影響，田徑港將自一月後未曾於本地出賽，鄧漢昇指疫情反而激起運動員渴望訓練及比賽的決心，而且部分港將於體院閉門訓練，狀態影響不大，「佢哋狀態幾好，呂麗瑤上次測試時雖然唔係電子運計時，不過我哋以影片分析發現佢突破咗最佳成績，當然最重要都係比賽要做到。」長跑運動員上周剛到歐洲出賽，鄧漢昇指如情況安全，期望旗下運動員能出外作賽，並已與總教練商討明年計劃，惟疫情變化大，暫未有定案。

除鄧漢昇外，黃金寶及三位體育節大使馬詠茹、唐裔盛及符珈嘉同出席今日活動，後者表示今年升大學後轉為全職運動員，雖然期間有一個月因體院封館未有訓練，但近月漸重拾狀態。

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