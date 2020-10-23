歐霸盃｜Auba救命波領阿仙奴反勝 阿迪達怪賓特尼奴送禮

今屆歐霸盃分組賽周四正式展開，阿仙奴於B組首戰作客奧地利的維也納迅速，雖然先有門將賓特尼奴「送大禮」落後，但大衛雷斯與後備上陣的奧巴美揚及後於4分鐘內連入兩球，帶領球隊有驚無險反勝2:1，於小組旗開得勝。

阿仙奴在歐霸盃採用輪換政策，拿卡錫迪及尼基迪亞取代了奧巴美揚和韋利安，在前線與尼高拉斯比比一同組成三叉戟，中場線有新加盟的湯馬士柏迪首度擔正，其餘沒有在5天前英超惡鬥曼城落場的球員還有哥拉辛拿斯、薛迪索拉斯及艾利尼。值得一提，今場歐霸盃賽事有3,000名球迷獲准入維也納迅速主場觀戰。

兩隊上半場威脅攻門都不多，直至換邊後，兵工廠因後場一次犯錯才使僵局被破。在兩名維也納迅速球員走入禁區作前場緊逼下，大衛雷斯仍將皮球傳交門將賓特尼奴，而後者還想短傳給其他隊友，結果被敵將艾簡卡拉出腳攔截成功，再由伏兵禁區左路的方達斯順勢一抽，射破尼奴十指關。

阿仙奴見勢色不對，換入奧巴美揚及比利連，終於去到70分鐘，比比右路罰球大腳傳入禁區，在此前失球中也要負責任的大衛雷斯，背對龍門頭槌撐後，替球隊將功補過先扳平場上比數，但賓特尼奴隨後又差點「派膠」，後場出迎解圍「省」中雷斯，幸敵軍這次大腳射空門不入；74分鐘，阿仙奴終由艾利尼直線交給右路落底的比利連，後者趁對方門將出迎傳中給奧巴美揚掃入空門，領球隊2:1反勝。

球隊驚險反勝2:1後，領隊阿迪達對賓特尼奴的失誤有微言：「這是球賽的一部份，但我們需要了解何時可以這樣傳，以及何時要將皮球大腳踢上看台。經過這次教訓，球員們會更清楚明白當對方做壓迫時，要如何處理這些情況。」他續謂：「我們知道今場會是硬仗，尤其先失球下，將形勢弄得更困難，但我喜歡球隊之後作出的反應，我們之後射入的兩球，尤其第2球是美妙的。」

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