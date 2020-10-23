武漢肺炎｜睇新聞睇到中招？ 文仙尼講笑講出禍要道歉

意大利國家隊主帥文仙尼日前在個人社交媒體，貼出一張疑似輕視及取笑武漢肺炎疫情的漫畫圖片，引起外界很大爭議。開玩笑卻導致玩出禍的他最後要發文道歉，澄清自己沒有不尊重受感染者的意圖，也沒有要冒犯任何人的意思。

文仙尼本月中帶領意大利出戰歐國聯A1組第4輪比賽，最終只能以1:1與荷蘭和局收場。近日意國疫情仍然嚴峻，但這位國家隊教頭卻在Instagram動態發佈一張漫畫，疑於諷刺外界太過重視武漢肺炎。漫畫中一位病人倒臥在醫院病床上，旁邊的護士問道：「你是如何染疫的？」病人回應：「在電視看新聞。」大概指現今傳媒不斷報道及吹噓有關疫情的新聞，令到外界過份緊張。

結果他的帖文令人質疑他輕視疫情，尤其第二波疫情正準備衝擊意大利。事後，文仙尼發文致歉，他表示：「我只是單純貼出一張插圖，就好像被連結到眼前這個複雜的時刻，就是這樣，內裏沒有甚麼隱藏的訊息，也沒有意圖要向那些因疫情感到不適或是染疫者表示不敬，如果令大家有這個意思的話，那麼我道歉。」

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