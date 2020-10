NBA｜懶理「電郵門」醜聞續撐拜登 LBJ諷特朗普係小丑

美國民主黨總統候選人拜登,近日雖然被捲入其子亨特的「電郵門」醜聞,但湖人球星勒邦占士仍然呼籲民眾投票支持這位前副總統,又嘲諷競逐連任的總統特朗普是小丑。

特朗普與拜登在香港時間周五早上,進行了大選前最後一場電視辯論。在民調中落後的特朗普猛烈攻擊拜登,特別對亨特的「電郵門」醜聞窮追猛打,質疑拜登擔任前總統奧巴馬副手期間,讓兒子在烏克蘭及中國做生意時,利用他的身份牟利。不過,早已表明會為拜登助選的勒邦占士,顯然未被事件影響,他在Instagram貼出了一張特朗普與拜登辯論的電視截圖,並以小丑emoji遮蓋着特朗普的頭部,暗諷他是一個小丑,同時呼籲選民投票。

LBJ在16年大選曾在俄亥俄州為民主候選人希拉莉站台,而他早前接受傳媒訪問時已表明,會在今屆選舉為拜登及賀錦麗助選。LBJ因為不滿國內黑人民權狀況,表明反對特朗普連任,由他牽頭的倡議組織「More Than A Vote」,亦正跟美國前總統奧巴馬的妻子米歇爾合作,與對方旗下的組織「When We All Vote」,攜手呼籲選民參與投票。

