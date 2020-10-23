歐聯｜C朗本周末或再檢測 周三鬥美斯仍未絕望

據意大利《米蘭體育報》報道，早前確診武漢肺炎的祖雲達斯前鋒基斯坦奴朗拿度（C朗）至今仍未出現任何症狀，假如他再周三對巴塞隆拿的歐聯賽事之前再接受檢測，並證實陰性反應的話，將可以趕及上陣，再次與老對手美斯交手。

據報道指，雖然C朗和另一隊友韋斯頓麥堅尼至今對武漢肺炎病毒仍然呈陽性反應，不過根據歐洲足協的規定，只要祖雲達斯方面能夠證明兩位球員在過去一個星期未有出現任何病徵，並且在比賽前兩天對檢測變為陰性反應的話，便可以趕及於周三上陣。

《米蘭體育報》又透露，現時在都靈家中隔離的C朗和韋斯頓麥堅尼最快可能會在周五或周六再次接受檢驗，假如他們已經轉為陰性的話，將可以即時結束隔離，再次參與球隊操練。

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