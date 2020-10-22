歐霸盃｜首任黃潛正選獻1入球2助攻 久保建英成歐戰入波最後生日本球員

維拉利爾新簽的19歲日本中場久保建英，加盟後在西甲頭6輪比賽全做後備，結果周四在歐霸盃首任正選，即獻1入球及2助攻顯功架，也成歐洲賽場入球最年輕的日本球員。

上季在馬略卡光芒四射的久保建英，今季再被皇家馬德里外借至維拉利爾，竟在聯賽未獲新帥艾馬利重用，頭6輪西甲都只是後備上陣，合共只得約80分鐘的出場時間。

周四歐霸盃I組首戰主場鬥土超的施華斯堡，這位日本新星終獲艾馬利委任踢正選，結果他在13分鐘便把握對方門將撲出射門不遠，上前執雞替球隊開紀錄。7分鐘後，他再快腳送出直線給卡路士巴卡轟入球隊第2球；雖然球隊半場前被追和2:2，但他57分鐘再開出角球助祖安科夫頂成3:2，個人有兩球助攻，之後柏高艾卡沙後備上陣入兩球，最後以5:3勝出，而久保建英踢足90分鐘未被換出，已經多過他之前6輪西甲賽事加起來的上陣時間。

久保建英今戰入球後刷新兩紀錄，一是首位代表西班牙球隊在歐戰取得入球的日本球員，二是在歐戰史上取得入球最年輕的日本球員。他賽後受訪時仍謙虛說：「最重要是球隊能勝出，因為今天的比賽贏得不容易，不管如何都要以球隊利益行先，但個人來說，我也很高興今天自己的表現。」

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