英超｜沙迪奧文尼無大礙 法賓奴料繼續墮後串演中堅

利物浦將於香港時間周日凌晨，在英超聯賽主場迎戰錫菲聯，領隊高普在賽前記者會透露，在周中勝阿積士1:0的歐聯分組賽受了輕傷的沙迪奧文尼已無大礙，今仗應可候命上陣。

當被問到球隊的傷兵問題時，高普說：「除了阿歷士張伯倫、華基爾雲迪積克（VVD），以及快將康復，但並未足以在未來兩場上陣的森美卡斯之外，其他都要按日觀察。我們每日也會跟醫療團員商量，而我收到的最新消息是，上仗有份上陣的所有球員都沒有問題，其他的則要再觀察。」這意味前上場被踢傷，踢了60分鐘便被調離隊的沙迪奧文尼並無大礙。

高普又重申，在對愛華頓之仗被撞傷右膝十字韌帶的VVD，暫時未有具體復出時間表。「我明白大家都很關心他的傷勢，以及何時會接受手術。我們無法每日公佈他的康復進度，但他的情況很好。我們不想知道他要缺陣多久，這明顯會是一段長時間，但康復情況是因人而異的，我們不需要硬生生設一個期限。」

高普又指，非常滿意中場法賓奴泰華利斯墮後串演中堅的表現：「法賓奴與VVD是不同類型的球員，但他們的防守都很好。我們都知道法賓奴能勝任中堅，有一次我們在主場面對拜仁慕尼黑，擔任中堅的他就有很好的演出。」

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