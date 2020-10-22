西甲班霸皇家馬德里繼上周六聯賽爆大冷不敵「升班馬」卡迪斯後，周三主場出戰歐聯分組賽，在部份位置輪換下僅半場就連失三球，最終以2:3敗予薩克達。是役足見夏季未有花錢增兵兼清走大量球員的皇馬後備力量薄弱，依靠一眾老將支撐大局。頹勢未止下，周末更要硬撼死敵巴塞隆拿上演「國家打吡」，前景堪憂。

文：亨少

賽前薩克達有多達13名一隊成員感染武漢肺炎缺陣，最終要提拔八名U23隊員至一隊造訪西班牙。但面對殘陣的薩克達，皇馬卻處下風捱打，更在29分鐘被對手的20歲翼鋒迪迪先開紀錄。僅四分鐘後，迪迪禁區外起腳被皇馬門將泰拔高圖爾斯撲出，華拉尼解圍卻不慎擺烏龍落後至0:2。臨完半場前薩軍中場文拿蘇洛文再建一功，半場遙遙領先3:0，為皇馬自2000年後首次於歐聯賽場半場失3球。

缺拉莫斯後備難靠

易邊後教練施丹隨即調入賓施馬，九分鐘後莫迪歷遠射世界波得手破蛋，隨後入場的雲尼斯奧斯祖利亞更僅僅入場15秒就成功偷得皮球，推入禁區施射破網追至2:3。尾段皇馬曾一度靠費達歷高華維迪的遠射追平，可惜有雲尼斯奧斯越位在先入球被推翻，最終以2:3落敗，迎戰烏克蘭球隊不敗紀錄被破。

今仗皇馬的表現被西班牙傳媒一致狠批，多位副選球員表現更成箭靶，代替養傷的沙治奧拉莫斯上陣的艾達米列達奧多番走漏對手鋒將。皇馬在最近八場拉莫斯缺陣的歐聯比賽，當中七仗吃敗仗，足見這位皇馬隊長的重要性。另外高峯已過的馬些路亦努力有餘，能力不足，再加上擔正的前鋒盧卡祖域參與度極低，未能分擔賓施馬的入球重責，更顯示出球隊正選與後備的差距。

清走16人未有增兵

現時皇馬的困境，亦與球隊夏季轉會窗瘋狂清貨同時零投入不無關係。剛過去的夏季，皇馬一共出售及借走多達16位球員，當中包括加里夫巴利及占士洛迪古斯等大牌，亦有阿拉舒夫及利古朗等潛質新秀，後三者甚至已在新東家中證明自己的能力。再者，皇馬夏季未有花一分一毫增兵，名義上新兵就只有收回己用的馬田奧迪加特，「剩餸」餵飽其他人，卻反而「餓壞」自己。

周末球隊將要作客死敵巴塞，雖然對手上輪聯賽同樣落敗，但周中亦在歐聯大勝對手，相反「銀河艦隊」在未知拉莫斯能否趕及復出下哀兵出戰。現時更多猜測，若「國家打呲」失利的話，不知施丹會否隨即被炒，重演前季盧比迪古落鑊的劇本。