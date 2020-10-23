球王對決｜夢想再戰C朗九成落空 美斯：我希望佢快啲擺脫武肺

巴塞隆拿下周中會與祖雲達斯在歐聯分組賽相遇，原本美斯和基斯坦奴朗拿度（C朗）兩大球王會在兩年後再度正面交鋒，怎料西班牙不少報章都指近日剃了光頭的C朗，在最新一輪武漢肺炎的病毒測試中繼續呈陽性，相信已難在該仗復出，難為了美斯近日受訪還坦言很想再與C朗對戰。

C朗在代表葡萄牙踢國際賽期間中招，而在9天後的周四進行第2次測試，據報仍未回復陰性，一般估計他已難隨祖雲達斯在下周三迎戰巴塞，這令美斯本人也願望成空。

美斯最近媒體DAZN專訪時，這樣回應他與C朗再碰面的期望：「顯然，C朗為皇家馬德里效力時，每次對碰都非常特別。與皇馬較量本身已是特別的比賽，但有C朗在場上就更具特殊意義。不過，那都是過去，我們期待的是這次對碰，下周三的比賽，希望基斯坦奴可以在那裏，從武漢肺炎中康復。」

最後，他這樣看待與C朗這10幾年的對碰：「這些競爭這麼多年一直存在，我和C朗之間的決鬥非常美妙，我也認為人們都很享受，不只是巴塞或皇馬的球迷，而是世界上所有的球迷，希望下周三也能再帶給觀眾這種氣氛。」可惜美斯與C朗的對決，看來要等到12月在魯營球場的小組次循環對壘，才有可能成事。

另外，美斯最近也打贏官司。巴塞隆拿地方法院周四作出宣判，美斯控告馬德里媒體ABC捏造他挪用基金會款項報道一案，獲判勝訴。法院要求ABC向美斯賠償7,142歐元，而款項會直接撥入與美斯基金會掛勾的醫院作為善款之用。

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