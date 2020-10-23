英超｜車仔4號門將復操寶刀未老 施治獲林伯讚「仲好有料」

退役後出任車路士技術顧問的施治，日前獲藍戰士領隊林柏特列入25人英超大軍名單，成為陣中第四位門將。雖然只是用作緊急替補門將，但態度認真的施治日前已經跟隨車仔操練，可見這位38歲的捷克門將仍然寶刀未老，林柏特也不禁大讚其表現。

車仔近月雖然已經由雷恩購入艾度亞文迪，但林伯顯然對另外兩位門將阿列沙巴拿加及韋利卡巴尼路不太滿意，他直言球隊一旦因武漢肺炎陷入「門將荒」，施治將會成為最好的頂替人選。去年初宣佈掛靴的施治，重新戴上昔日標誌性的頭套出席車仔操練，他在衝刺跑、撲救射門和碎步的練習上都表現得十分好，未見退步。

林柏特也讚揚說：「施治剛開始進行了門將訓練，他的狀態仍然非常好，還相對尚很年輕。他已經完成他的職業生涯，在車路士擔任一個崗位，也做得非常好。他會繼續他的日常（技術顧問）工作，但如果我們需要他，他會為我們上陣。目前仍未知道，看看疫情的發展如何。他是現今世代最出色的其中一位門將。」

至於初來埗到的艾度亞文迪就稱，不會把自己跟這位傳奇門將相提並論，只是會專注做好自己的工作：「我留意到外界對車路士門將這個位置的期望，但我不會把壓力加到自己身上，更未夠資格跟這位傳奇比較，我只是剛剛加盟，我的目標是繼續進步。當領隊需要我的時候，我要確保自己能夠為球隊上陣，協助他們取勝。」

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