體壇崩壞EP2｜港協獨立王國源自小圈子選舉 體育界倡一人一票選會長

2014年，兩屆奧運代表何劍暉膽粗粗挑戰港協暨奧委會（港協），參選「副會長」一職，最後失敗而回但揭示這個體壇龍頭超越半世紀的「小圈子」選舉猶如銅牆鐵壁，打不破亦攻不入，六年過去，輪到審計署出手，重提港協管治問題，今年12月迎來新一屆選舉，八位副會長有四人要重選，年屆69歲的足總主席貝鈞奇肯定棄權，曾有份投票的前網球總會會長周小龍坦言，港協七十年不變的人事陋習如高齡化、任期長及「圍威喂」選舉，是時候要「從頭連根拔起」。

78歲的港協副會長（VP）劉掌珠，是管治班底（見附表）在位年期最長的一人，從1996年由已故前任港協會長沙理士推薦入局，一做就24年，她現任的保齡球總會主席一位，更長達34年，問她累不累，會否「在位」過長、年齡過長、欠缺衝勁，這位前香港保齡球代表說：「我都差不多80歲，仍然做得好好，只要我覺得做的事是有意義的，就不會覺得累，是否做久了就一定走樣，這因人而異，加上現代人的體能及心態，都不會被『年齡』框死，政府近年都將退休年齡推遲。」

被視為香港體壇龍頭的港協，從1951年成立以來，一直在選舉上都相安無事，每兩年一次的義務委員選舉，每次都是等額拍掌通過，不是順利連任，就是爸爸夠年齡退役，由兒子接棒，永遠沒反對聲音，直到2014年何劍暉由香港划艇總會提名參選VP一職，港協的「小圈子」、「父傳子」、「高齡管理層」現象一再成為傳媒焦點，件件有跡可尋。

回帶到2014年3月的選舉，當時51歲、曾代表獨木舟及划艇兩戰奧運的何劍暉，由宣佈參選到選那一天，日日成傳媒焦點，這可是港協從1951年成立以來，第一次出現差額競選，連她在內有九人競逐八個VP位；當時，有三位超高齡VP不得不退，他們全部年屆8、90歲，包括湯恩佳、胡法光及王華生，最後湯恩佳兒子、羽總主席湯徫掄及胡法光兒子、單車總會名譽會長胡曉明順利當選，王華生空缺由當時已年屆65歲的現任足總主席貝鈞奇接替（見附表），其餘五個VP順利連任，阿暉在58票中僅得20票落選。

這種「長做長有」、「父傳子」的世襲習性不只出現在這一屆，早於前任港協會長沙理士已開始，今年三月辭世、享年100歲的他，其會長位由1967年坐到1998年，足足31年，「父傳子」的例子更多，VP王華生兒子王敏超於1992年已是港協副秘書長，兩年前接替彭冲坐正秘書位，在港協接近30年；14年前，乒總主席余國樑亦繼承父親余潤興上VP位至今，管理層最年輕的霍啟剛也擺脫不了「世襲」上位，2009年被揭發未夠班但港協「搬龍門」下協助他當選副秘書，四年前更取替當時78歲的許晉奎坐上VP位。

當年被視為「陪跑」的何劍暉冇背景、冇關係，落選是意料中事，當時她說過兩年後的選舉會捲土重來，但沒實現，反而於2018年競逐港協副秘書長職位，得票比在任多年的梁美莉多兩票而勝出，問她為何放棄競選VP，她表示：「我不會再選VP的了，因為『副秘書』這個位更加實幹，更能落手落腳幫到運動員；入到去才知奧委會是好大一盤『嘢』，由小小去改是可以的，但不可以期望好快有進展，這條改革路不易行，最緊要大家都open-minded，肯接納各方意見。」包括何劍暉在內有三位副秘書，主要分擔秘書長王敏超日常事務。

2014這一年，港協參照國際奧委會（IOC）修章，各義務委員的退休年齡由原本80歲改為70歲，由2014年那一任開始（2014年前在任的，退休年齡仍舊是80歲，包括會長霍震霆、VP劉掌珠、郭志樑、余國樑及施文信、秘書王敏超及司庫黃良威），任期亦不能連任超過三屆即12年，以69歲的貝鈞奇為例，他是2014年當選VP，必須要在70歲或之前退位，本報向他查詢，他已表明不會參選12月新一屆選舉，會否有「新血」入局，令人期待，但前香港網球總會主席周小龍，卻不抱太大希望。

現年56歲的Chickeeduck 行政總裁周小龍，曾於2014、15年間任網總會長，敢言敢行，為香港網壇帶來不少新氣象，當年他亦夠資格參選VP，但拒絕參加，他表示：「我當然不會去選，他們是『私人俱樂部』，為何要加入呢？」

「所有選舉，所有做工職的最大敵人是想着『連任』，你一有這思想，就不會在任內做到你最好的。」周小龍2012年開始積極參與香港網球發展工作，包括當過兩年網總會長，他續稱：「我入網總時，沒有初級組國際賽，到我離開，香港已有十幾個國際賽，我做網總會長的心態，是給自己四年時間去做到最好，然後離任，希望接棒的做得更好，而不是眷戀那張靚靚的『名片』，告訴別人我是港協的乜乜頭銜，人們會問你真正做過些甚麼的。」

港協的14名義務委員選舉，包括會長一名、副會長八名、秘書長一名、副秘書長三名以及司庫一名，原本每兩年一任，但經2014年修章後，由2018年那一屆開始四年一任，為免人事大變，採「交錯換任」方式，以八位VP為例，四人任期至2022年，四人任期兩年至今年12月，經協商後，四位重選的VP包括貝鈞奇、余國樑、胡曉明及霍啟剛、兩位重選的副秘書是何劍暉及楊祖賜；一如以往，只有35個「正式屬會會員」（見附表）符合提名旗下會員參選，每個會各兩票，還有三票來自三位「正式個人會員」，換句話說，現有79個體育總會中，過半數以上得個「恨」字，冇得提名亦冇投票權，更甚是大部份港協管理層，個個都有一個以上總會的職銜，以霍氏家族來說，兄弟霍震霆及霍震寰、霍震霆兒子霍啟剛及霍啟山，四人超碼在20個總會有職銜，大部份都有投票權，很難擺脫「小圈子」交易的形象。

「港協選舉這『交棒』（指父傳子）動作好似是接受了的文化一樣，根本不是民選出來，有何代表性？如何服眾呢？既然有79個體育總會，為何不開放所有總會都有選舉及投票權呢？甚至運動員、教練、球証都應有投票權，增加透明度，減低壟斷，港協管理層亦不應該在體育總會有重要崗位，這才有制衡，港協的問題所在是架構，一定要由上連根拔起。」周小龍認為香港體育界是時候趁今次審計報告，大家一條心去推番這個陳舊的管治傳統。

68歲的秘書長王敏超，也擺脫不了「世襲」的陰影，其父王華生曾是港協VP，對於「世襲制」，他表示：「其實父傳子又好、兄傳弟又好，選舉時都是看他對自己的體育總會做過些甚麼、有那些貢獻，不要次次都以『世襲』去標籤他們，現在退休年齡已提前至70歲，其實70歲仍好做得『嘢』，而且代表港協出去開會，你冇一定的經驗，未必做得好順暢。」

今年12月新一屆義務委員選舉，下月才開始接受提名，但已肯定69歲VP貝鈞奇 不再參選，會否出現「新面孔」呢？霍震霆1998年接沙理士棒出任港協會長，距離舊制80歲退休還有六年，誰敢挑戰這個高高在上的「王位」？會否六年後「世襲」陋習仍未改，再出現「父傳子」呢？確實耐人尋味！

近三屆「港協暨奧委會」義務委員選舉票數＋在任年份

全名：香港體育協會暨奧林匹克委員會（是非牟利及非政府組織）

職責：籌組及選拔香港代表參加國際綜合運動會如奧運、亞運等、與國際體育機構保持溝通，包括國際奧委會（IOC）、亞奧理事會（OCA）、世界運動禁藥機構（WADA）等

義務職位 （年齡） 人選（票數） 開始在任年份

會長：霍震霆（74歲）

人選/票數：57/58 60/60 68/68

開始在任年份：1998年至今

副會長（8人）

劉掌珠（78歲）

人選/票數：45/58（2014）、51/59（2016）、60/68（2018）

開始在任年份：1996年至今

許晉奎（82歲）

人選/票數：45/58（2014）

開始在任年份：2016年退任

郭志樑（72歲）

人選/票數：50/58（2014）、56/59（2016）、68/68（2018）

開始在任年份：1998年至今

*余國樑（59歲）

人選/票數：44/58（2014）、58/59（2016）、63/68（2018）

開始在任年份：2006年至今

施文信（76歲）

人選/票數：44/58（2014）、57/59（2016）、65/68（2018）

開始在任年份：2012年至今

*貝鈞奇（69歲）

人選/票數：44/58（2014）、58/59（2016）、63/68（2018）

開始在任年份：2014年至今

*胡曉明（66歲）

人選/票數：43/58（2014）、58/59（2016）、66/68（2018）

開始在任年份：2014年至今

湯徫掄（61歲）

人選/票數：49/58（2014）、57/59（2016）、63/68（2018）

開始在任年份：2014年至今

*霍啟剛（41歲）

人選/票數：59/59（2016）、68/68（2018）

開始在任年份：2016年至今

秘書長：王敏超（68歲）

人選/票數：57/59（2016）、64/68（2018）

開始在任年份：2016年至今

副秘書（3人）

*楊祖賜

2016年至今

黃寶基

2016年至今

*何劍暉

2018年至今

司庫：黃良威

1998年至今

*為今年12月周年大會中要重選的委員

註：何劍暉 （人選/票數：420/58）

註：許晉奎2016年退任後，由霍啟剛接任

註：投票權：「正式屬會會員」35個各2票、「正式個人會員」（歐鎧淳、施幸余各1票）、IOC榮譽委員（霍震霆1票）共73票

港協會員的入會條件#

正式屬會會員（35個）：至少擁有十年「準會員」身份，是奧運（夏季／冬季）或亞運（夏季／冬季）項目，或者是下一屆奧運新增項目

部份總會：香港單車總會、香港劍擊總會、香港羽毛球總會、香港乒乓球總會、香港拳擊總會、香港保齡球總會、香港滑浪風帆總會、香港業餘田徑總會等

準會員（19個）：至少擁有五年「觀察會員」身份，是奧運（夏季／冬季）或亞運（夏季／冬季）項目，或者是下一屆奧運新增項目

部份總會：香港桌球總會、香港劍道協會、香港板球總會等

觀察會員（25個）：必須在五年內在本港社區持續宣傳及發展，並在過去五年的三年期間，每年舉辦不少於一個地區或國際錦標賽及一個本地錦標賽

部份總會：香港汽車會、香港象棋總會、香港足毽總會等

#截止2019年3月的資料，只列部份條件

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