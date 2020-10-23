審計報告揭發港協暨奧委會（港協）管治問題，體壇不公再引公眾目光，民主黨立法會議員林卓廷於立法會帳委會聆訊上連珠炮發，他跟進體育界議題多時，直指審計報告僅揭示體壇問題的冰山一角，他痛批體壇缺乏權力制衡，管治「圍威喂」，根本就是一個獨立王國，被一些體壇有影響力的大哥大姐壟斷。說到底，他認為腐敗源於政局黑暗，覆巢之下難有完卵，政府放任致利益集團肆無忌憚。前體院院長鍾伯光博士同意政府須積極監察公帑運用，建議港協與奧委會分家，互不從屬，相互制衡才是改革出路。

記者/攝影：洪量丰、徐嘉華

4月公佈的審計報告揭露港協管治不善，其中亞運選拔和部份委員會從未開會的問題最惹人關注，經歷四次帳委會聆訊，立法會報告直斥港協選拔制度「不可接受」，議員亦指港協代表如秘書長王敏超等前後矛盾不可靠。報告既已出爐，但又能否還體壇公道，逼令港協改革？林卓廷認為報告力量有限，「長久以來運動員、教練都有好多冤屈，指出了體育界入面很多黑幕，這次審計報告只屬冰山一角。」

大會以權謀私搶精英

本港體壇素被咎病為「獨立王國」，不少體育總會如家族經營，權力牢牢掌控於坐擁高位者的手中，濫權不公、黑箱作業事件時有發生，本來負責撥款資助的政府理應積極監察，惟當局每每表示「不干預體育」，自2014至2015年度起，民政局提供予港協暨奧委會（包括管理公司在內）的經常資助一直維持在每年約2,000萬元，到2020至2021年度起，更大幅增加至4,000萬元。林卓廷批政府放任包庇，對體育界不公義情況「隻眼開隻眼閉」，「這關係納稅人的錢，有甚麼可能說一句『獨立』就不聞不問，造成今日這樣的局面就是政府。」

一般市民眼中體育或僅「文娛康樂」，但體壇實際影響遠超賽場競技，其一影響為「錢」，「 很多時見到大會吃掉細會精英，你不轉會我就封殺你的資源、訓練、以致出賽資格，這是體育界公開的秘密，令競爭越來越不公平，大會能派運動員去大型賽事取得好成績，日後拿政府場地方面一定有優先權。」以公眾泳池泳線分配為例，申訴專員公署7月曾發表調查報告，批評康文署制度有漏洞，體育總會分配泳線機制不公，又揭發有泳會以「非牟利」為名租線賺錢。林卓廷形容體育為「穩賺生意」，在位者極易濫用權力謀取私利，利益之爭無可避免延伸至選拔等範疇，「總之誰有權力就有影響力去分配各種資源，從中牟利易如反掌。」

多建制派長裙帶歪風

金錢以外，體育界的政壇影響力不容忽視，立法會功能組別有體育界選民，體育小組於上屆特首選戰又手握15票，林卓廷不滿制度缺乏制衡，助長裙帶關係歪風，「體育界好多建制派，全部『圍威喂』，根本是利益共同體，全部自己人維護利益，看得多真的『好火滾』。」

體壇崩壞，在位者濫權固然有責，但林卓廷認為業界噤若寒蟬，某程度無異於附和腐敗制度，他透露聆訊期間收到不少匿名「爆料」，惟當事人指包袱太大，悉數不敢公開指斥不公，「就只懂向我申訴，但申訴完也沒意思，給我資料又說不可以披露身份，退役的又怕影響師傅師弟妹，這麼多害怕你就別找我，回家看TVB吧，找我幹嗎？大家省時。要不抗爭，要不就退讓，退讓就不要出聲。」

林卓廷嘆只申訴冇用

學界及體育界俱有提出港協改革方案，立法會帳委會將每半年檢視港協跟進報告情況，港協亦承諾改善，但林卓廷對此不感樂觀，「我們要有制度上與文化上的制衡，有沒有人敢出聲？有沒有人敢說這是不公？有沒有人敢去打破既得利益？不是只懂說怎樣畫個架構表，這些他們現行都有服務承諾、有約章。」

歸根究柢，林卓廷認為政府只要一天不問責，體壇不公制度就難有改變，「（對體壇未來）悲觀，香港都悲觀，香港都這樣了，覆巢之下豈有完卵？」