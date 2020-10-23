山地單車●今日體片｜高速跨越勁窄山路 車手用生命踩單車

喺山路度踩單車一向都係好危險嘅事，一個唔覺意炒車隨時搞到自己一身傷。不過越危險嘅嘢就越有人希望試吓做，甚至係再癲啲，挑戰人類嘅極限。

好似紅牛日前喺Facebook上載咗條片。見到有人踩住單車，以高速踩過一條勁窄嘅山路。而單車嘅兩邊就係斜到幾乎係垂直嘅山坡，只要一個唔小心，就可能會連人帶車碌落去。難怪有網民留言話睇到好「牙煙」，仲話佢係用生命踩單車。

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