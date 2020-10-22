體壇崩壞EP2｜周小龍籲放權予總會選拔 王敏超：港協要作最後把關

立法會帳委會早前發表報告明文「強烈促請」港協暨奧委會檢討現行遴選制度，尤其須訂立劃一準則、改革上訴機制等，曾任網球總會會長的周小龍則提出港協只管財政，放權予體育總會自行選拔運動員參與大型運動會。港協秘書長王敏超接受本報專訪時對此建議不敢茍同，他認為總會角度固然「越多越好」，但他強調港協須顧全大局，審視運動員水平作「最後把關」。

立法會帳委會報告點出港協遴選機制漏洞，如準則欠透明、上訴機制不獨立、不設通報機制等，王敏超承諾未來會提升遴選透明度，公開選拔標準，現時港協國際運動員上訴委員會由港協會長霍震霆作主席，王敏超表示會改革制度，邀請獨立人士代替霍震霆。至於運動員選拔後受傷一事上，王敏超指港協不會接觸運動員，總會與體院較掌握運動員身體狀況，會檢討制度，研究設通報機制。帳委會亦建議部份項目改以公開選拔賽遴選，避免爭議，王敏超以游泳為例，他指選拔會參考運動員近期最佳成績，加上港將於世界各地受訓，建議不一定可行，「游水好多人都喺出面練，叫佢舟車勞頓返嚟？佢哋好多都出面讀緊書，唔一定可行，而且游水都係睇最近嘅成績，就算喺外國（成績）都係合標準被承認，全部都無假。」

每有大型運動會，大小選拔爭議不絕於體壇，網總前會長周小龍表示曾推薦八名運動員出戰13年東亞運，結果奧委會只批四人出賽，他憶述當時港協拒絕放行的主因源於財政，「真係好無稽，佢話畀總會聽要守住個預算，因為買套制服都幾千蚊。」他批評港協充當「老佛爺」窒礙港將汲取大賽經驗，建議港協應主力負責財政籌款，另外設立基本遴選準則，以世界排名或時間等客觀成績作入選門檻，放權予總會自行選拔，「坐喺奧委會嗰九個，連埋會長全部都有錢佬嚟，最好用嘅功能就係籌款或者捐款，點解要做一啲權力範圍或有，但知識範圍冇嘅嘢呢，不如幫手搵錢咪得囉。」另一邊廂王敏超認為總會與港協出發點有異，他指港將出外作賽須有一定實力競爭，港協要最後把關，「奧委會要睇政府舊錢，同時都要顧香港面子，大家出發點唔同，運動員起碼出到去唔好輸得太慘；總會角度就梗係越多越好，如你咁講就皆大歡喜，但始終運動會要有競爭，我哋做最後把關，一定要做衰人，so far總會都接納，無話好大反應。」

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