港超聯｜晉峰揭幕戰前拜神造勢 主席：行多步支持足球員

新季以港甲半季冠軍身份升上港超聯的晉峰，明日在港超聯菁英盃揭幕戰登場出戰冠忠南區，而該隊今晨在球會上環總部舉行拜神儀式，球會主席鄧偉豪期望有更多企業在體育發展上可行多一步，給本地球員及運動員更多支持為他們帶來希望。

由晉峰金融兩位高層支持的晉峰在疫情下升上港超聯，而在對南區前獲東方龍獅借出守衛鄭璟昊；球隊今晨由主席鄧偉豪及會長黃俊雄帶領職球員舉行拜神儀式，而該隊兩位班主重申組出戰港超聯不為錦標，旨在培訓年輕球員，希望未來有球員可以衝出亞洲。晉峰今季班費預算為900萬港元，目標是保級。

鄧偉豪表示，成立晉峰之初向球員承諾，當有足夠能力踢職業便會升超聯，現兌現當日承諾，只用三西班牙外援是希望給隊內年輕球員有更多機會。他說:「搞波宗旨是拼搏及希望，希望給有志向足球，以至體育發展本地青少年多點支持；本地足球員，以至運動員相當辛苦，作為香港企業應為年輕人多行一步，給他們多點支持，讓他們可以在更好環境受訓，否好難有將來及延續，期待市民多些關注，如沒有大眾的關注意，亦好難支持球員走下去。」

會長黃俊雄表示投放資源在足球，並非短線，而希望透過長遠從細在同一套訓練模式培訓球員，希望有效培訓到有質素的青年球員，而要有效果，不是一兩年便可，目前經濟環境轉差，投放資源足球是辛苦，但會盡去做。晉峰球衣印上的「香港未來足球發展慈善有限公司」，而該慈善機構正嘗試覓地建足球中心作為長遠培訓青年球員之用。

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