碧咸1996年對溫布頓未過半場的笠射金球，至今仍令世人回味，結果24年後，在歐霸盃賽場出現了一球差不多一模一樣的翻版入球。D組的格拉斯哥流浪，後備前鋒基馬胡菲在補時階段施展一腳半場笠射，令對手標準列治的門將即時攤高雙手飛撲，也鞭長莫及。

格流在歐聯分組賽首戰旗開得勝，作客2:0擊敗標準列治。球隊一直靠達華尼亞開賽19分鐘射入1球12碼，領先大半場，直至補時階段，才靠後備上陣的基馬胡菲以這腳未過半場的笠射，才替球隊獲得全取3分的安全球。

基馬胡菲這腳笠射可說是非常具技巧，皆因他還要在後場得球後擺脫對方兩名敵將的攔截，將皮球推左走右過對方後，再瞄準對方大門施射，而皮球剛好笠過對方門將保達的頭頂飛入死角。

碧咸於1996/97球季代表曼聯對溫布頓的英超開鑼戰，就這樣試過一腳笠死對方門將蘇利雲建功，也因這腳笠射令當時只得21歲的他一球成名，奠定以後的巨星位置。賽後，不少網民都大讚基馬胡菲這球是「畢生見過最靚的入球」，連領隊謝拉特都讚：「這球是天才和世界級表現的時刻，自98年以來，我開始踢球，這是我親眼見過最漂亮的入球。」

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