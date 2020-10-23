管治災難：三鐵前教練轟總會威嚇運動員

三鐵會過去一年風波頻生，除會長疑私下修改會章的投票規例，港隊又遇人事地震，總教練及另一教練先後於4月離職，另外總會7月冒違限聚令及染疫風險舉辦亞沙運選拔賽，上月又被原轄下但被刪會籍的翺翔體育會入稟，指總會決定有違自然公正及會章，要求法庭裁定其決定無效及賠償損失。

避疫離體院竟被罰

過去一年牽起眾多爭議的三項鐵人總會再爆管治問題。武肺年初爆發，體院3月底封館2周，由於有確診運動員曾返體院，據了解有三名住在宿舍的三鐵港將擔心受感染決定離開，並以電郵通知總會，他們後來卻被總會罰停賽及停薪。本報向4月已離職的港隊前總教練摩斯了解，他指體院不強制運動員留內，其他隊伍的運動員可自定去留，「我建議讓運動員離開，無理由要留下來，但總會高層不斷強調體院環境安全，堅持運動員須續於院內訓練。」他指總會明知閉門訓練非強制，本應撤回處分，最後執意懲罰運動員令他感「難以置信」，他又批評總會高層濫權，經常以懲罰威嚇運動員。

摩斯憶述他2017年來港執掌三鐵隊後，與時任總會高層關係良好，惟新任會長龐寵貽去年上任後組織三人「遴選委員會」管理總會事務，極少與他聯絡，選拔運動員的政策文件亦不透明。他以3月初亞錦賽選拔賽為例，總會於賽前10日突公佈棄集體出發慣例，改以個人計時賽選拔，並設下入選者與冠軍的成績差距不可多於3%的門檻。摩斯表示總會事前從未徵詢他，認為3%於國際標準差距非常小，上屆男子U23組銀牌亦因此「瘋狂」選拔準則落選，他形容標準不合邏輯，反映高層缺乏經驗，不了解此項運動。有運動員透露，計時賽策略大不同，10日準備時間不足，而選拔賽當日跑步路段未封路難免受旁人影響。另外，該運動員指國際賽多以成績與冠軍差距5%內為得分門檻， 總會提升標準致U23組最終僅兩人達標，未用盡四個名額，扼殺運動員參賽機會。

三鐵會回覆本報查詢時指，疫情期間運動員留於體院訓練能保持體能及技術，此為最安全及專業決定，該會未表明是否有運動員被罰，僅指如運動員違反與總會簽訂的協議，或受紀律聆訊及處分。亞錦賽選拔準則一事上，總會指內部委員會為減低運動員染疫風險，遂採個人計時賽，決定獲執委會一致通過，又解釋指西班牙等地於疫情下同樣採計時賽方式。該會強調參考近年亞錦賽成績，前三差距約3%，由於個人賽亦講求團體合作，故要考慮入選運動員的實力是否相若。