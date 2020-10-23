菁英盃｜揭幕戰對晉峰 南區缺「子彈」

今季港超聯明日展開，率先上演是菁英盃B組首輪賽事，揭幕戰明午3時在旺角場上演，由升班馬晉峰挑戰上屆此賽亞軍冠忠南區，而尾場5時30分，移師小西灣運動場進行，由東方龍獅出戰有前曼聯青年軍中場查理史葛加盟的愉園。

上季港甲半季冠軍晉峰受疫情影響，復操約一個月便在揭幕戰登場，而隊內只有極少球員擁港超聯經驗，而該隊為準備此戰，早前曾與天水圍飛馬及港會友賽，以提升球員狀態及對抗能力。

晉峰總教練何信賢表示首戰便在旺角場作賽，對球員來說是好事，惟心情緊張則難免，他說：「首戰目標是踢出本身風格，放膽組織，而對手速度快，必須小心，兩名西班牙外援經隔離後狀態受影響。」東方借將鄭璟昊因休戰太久，未有足夠狀態應戰，但另一東方兵茹子楠則可候命。

上季菁英盃亞軍今季捲土重來，但有適齡U22球員叢振洪離隊，而今季以汪宁智、蔡子濤、陳凱柏、史提芬及鄭進泓5名U22應付今季菁英盃，而教練兼球員列文賽前叮囑球員必須小心應戰，他說：「晉峰過去兩季在甲組有很好的成績且有自己一套的足球哲學，具有潛力成為一支很好球隊，即使缺乏頂級賽事的經驗，亦絕對不易應付。」前鋒夏志明因上季最後一場領紅，此戰停賽。

同組另一場東方對愉園，前者將以阿歷斯祖、鄭子森、奧利華及播磨浩謙等U22球員應戰，當中阿歷斯祖此戰有機會倒戈，另外，重金從傑志加盟的費蘭度也可能登場。愉園此戰焦點是前曼聯青年軍中場查理史葛及巴西中場米爾基帶領眾年輕球員搶分。

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