英超攻略｜延續全勝紀錄有難度 博維拉「大」起列斯

阿士東維拉錄得90年來首次開季聯賽4連勝，但周五英超主場迎戰今季三支「升班馬」中表現最對辦的列斯聯，拿下五連勝的機會不宜高估，反而兩隊攻力都不俗，倒不如博「入球大細」[2.5/3球]「大」。 文：盧卡東尼

維拉是新季英超餘下唯一全勝之師，相隔近一世紀，再次取得開季聯賽四連勝佳績，目前踢少愛華頓一場暫列次席。維拉上一次登上榜首，已經是2001年由基哥利領軍的時代，今仗能贏的話，便至少可以坐上一哥位置到下周日，肯定拚命。不過維拉要延續全勝並非易事，今戰對手列斯聯絕對不容小覷，以季初表現來看，兩隊其實只是「五五波」，勢均力敵。

列斯防線穿窿難靠

列斯聯開鑼戰已令人眼前一亮，僅以3:4負利物浦，之後兩輪聯賽先後擊敗富咸及錫菲聯，雖然最近2仗只錄得1和1負，但賽和的是曼城，而主場鬥狼隊雖以0:1落敗，對手的入球卻有點幸運成份，「省」中加雲菲臘斯改變方向入網。這位中場大將還不幸在賽事中弄傷肩膊，據悉要養傷六周。防線方面，李安谷巴與迪亞高洛蘭迪都有傷在身上陣成疑，對領隊比爾沙排陣帶來影響，其中加雲菲臘斯一直是進攻樞紐，現或要以創造力一般的沙基度頓客串此角色，可能出現進退失據的情況。

維拉中場雙核大勇

比爾沙今次作客來到相信會積極搶分；箭頭繼續有班福特在陣，兩側是積夏里遜及希達哥斯達負責支援，反而洛迪高摩連奴上仗出任班福特身後的第二前鋒不太適應，或重返後備席，由泰拿羅拔斯復任正選，繼續排出4-1-4-1的陣式。有對利物浦及富咸時的大手交易紀錄，相信列斯今戰面對一心爭勝的維拉，也會繼續大踢進攻足球。

維拉今季簽入奧尼屈堅斯後，入球本錢大增，而且中場還多了一個重炮巴克里，後者現在維拉擔任攻中位置，有助發揮出昔日在愛華頓時期的最佳水準，比起之前踢車路士時經常要瞻前顧後，更能專注地發揮自己的長處。最重要是隊內最強核心的基亞利殊，開季至今一直保持佳態，已交出3入球及3助攻；列斯聯一向喜愛將防線推得較上，有利此子善用場上空間再為球隊帶來貢獻。

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