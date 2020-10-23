法甲｜PSG郊遊打高爾夫放鬆 靴里拉擊中空氣俾尼馬笑

周中在歐聯Ｈ組主場被曼聯以1:2絕殺的法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），近日正努力走出輸球的陰影，大軍周四齊齊前往郊外燒烤作樂，放鬆心情。中場安達靴里拉亦拿起高爾夫球桿，一嘗新興趣，誰知就爆出笑料，成為了隊友尼馬的笑柄。

上月曾經確診武漢肺炎的前曼聯中場靴里拉，腳下功夫可算是不錯，不過離開足球場轉戰其他運動，似乎就不是他的強項。周四他和一班PSG隊友去郊遊，大家除了BBQ之外，大家還在草地自製了一個小型高爾夫球場作樂。姿勢有板有眼的靴里拉，揮桿之後居然甚麼都打不中，一班隊友都忍不住大笑。

巴西前鋒尼馬把靴里出糗場面拍低後，馬上放在社交平台分享，還加上很多個笑到喊到的表情，搞到靴里拉都要搵窿捐！開季七戰獲五勝的PSG，目前排在法甲聯賽榜第二位，他們周日會迎戰包尾大蟠迪安。

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