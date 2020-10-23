Goal富帥：撐赫根上盤煮「米」

上周食完華堡，今個星期繼續主打我最期待嘅瑞超聯賽，肚仔餓又要搵食，今次煮重「米」，赫根主場對米贊比，赫根要爭亞軍，今場一定攞硬三分，讓半/一都照捧上盤。

瑞超進入第25周，賽程所餘無幾，戰果亦都開始優劣分明，冇嘢爭嘅球隊真係唔好掂。好似米贊比咁排第九，要入前三拎歐洲賽資格冇乜可能，不過講降班又似乎唔輪到佢哋，近期聯賽都麻麻地，作客已經連輸兩場。相反赫根（圖）排第三，同次席諾高平同分，只輸得失球，而且佢哋主場一向好硬淨，今季只輸過一場，不敗率僅次於榜首馬模。海外莊家開出呢場主W1.59倍，讓半/一低水，已經反映對赫根信心，足智彩例牌唔開盤住，個人估計馬會一向壓低強隊賠率，隨時要讓一球，不過都唔怕，主W同上盤可以大細注入手，廢事贏一球無錢收。

瑞超同時段有另一場波，由第5嘅佐加頓斯主場對第7嘅天狼星，兩隊都要爭前三，佐軍亦實際只領先天狼星一分，雙方實力唔會咁大距離，天狼星作客不敗率唔錯，呢場可以吼下盤。

星期日就留意番挪超，榜首波杜基林特上周大戰就輸畀莫迪，雖然對爭標冇咩影響，但始終難睇，今次返主場，只對尾二嘅莫達倫，一定搵對手祭旗，「讓球主客和」「主勝」穩陣。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。