周六有乜睇｜今晚大戰連場 10點有西甲國家打吡 接住有英超魔車戰

周六今晚大戰連場，兩仗矚目大戰必定是國家打吡，巴塞隆拿主場對皇家馬德里，以及車路士作客鬥曼聯。

香港時間晚上10點上演的西班牙國家打吡，巴塞上仗歐聯大勝費倫斯華路士5:1，士氣大增；皇馬雖然周中歐聯不敵布魯日2:3，但球隊隊長沙治奧拉莫斯傷癒今仗有望復出，場內外都有穩定軍心的作用，相信會是一場精彩大戰。

另一場緊接的大戰就是深夜12點半上演的曼聯主場鬥車路士，曼聯上仗歐聯鬥巴黎聖日耳門成功變陣成功擊敗對手，今仗回到主場迎戰兩連和的車路士可看好。不過，今仗另一焦點是看看曼聯的新兵卡雲尼今仗有沒有機會上陣，上仗他雖然無緣倒戈PSG，但今仗亦可能有望與前隊友堤亞高施華交手。

另外，英超7點半頭場有曼城作客鬥韋斯咸，上仗韋斯咸熱血逼和熱刺3:3，但曼城今仗或有奇雲迪布尼復出，可能再上演入球大騷。

德甲方面，班霸拜仁慕尼黑9點半將會主場鬥法蘭克福，而暫排榜首的RB萊比錫同時間亦會主場鬥哈化柏林。

意甲頭場更有「大波之選」阿特蘭大，周中歐聯作客大勝米迪蘭特4:0的他們，將會回到主場鬥森多利亞，阿大今季5場賽事半場已經至少有3個入球，半場大和全場大都撐得過。

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