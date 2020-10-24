英超｜無意收起「箭靶」比克福特 安帥：佢冇事！

愛華頓周日會在英超聯賽，作客出戰修咸頓，拖肥領隊安察洛堤賽前強調，不會收起上仗魯莽撞傷利物浦中堅華基爾雲迪積克（VVD），因而受到各界猛烈抨擊的門將比克福特。

比克福特在上仗初段魯莽出迎，以「鉸剪腳」撞向VVD右膝，令對方要即時退下火線，經檢查後更證實十字韌帶受創，最少要休戰半年。不過，由於球證與VAR裁判均認為VVD越位在先，所以未有處分以兇悍攔截傷人的比克福特。事件在英超球壇引起極大迴響，比克福特亦成為「箭靶」受到猛烈批評，不過，安察洛堤指從操練中可見，這位英格蘭首席門將並未受到事件影響。「我觀察過比克福特本周的操練，表現很好，他那種專注力正是我所要求的。如果有任何問題，我希望他直接向我提出，但他沒有這樣做，即是說他絕對沒有問題。」安帥說。

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