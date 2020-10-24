周末專題｜年過30先做英超新秀 除咗施華卡雲尼你仲識邊個

今周英超，將會有曼聯主場迎戰車路士。上季兩軍同時走青春風暴路線，結果雙雙殺入前四；今季大家亦不約而同從巴黎聖日耳門（PSG）免費簽入卡雲尼和堤亞高施華。卡雲尼雖然在剛剛歐聯鬥PSG的賽事中未有入大軍名單，但經過本周的操練後，今仗有望為紅魔上演地標。不過，兩位年過30歲的球員才來到比賽強度和節奏遍快的英超賽場，能否適應仍是未知之數，過去就有不少年過30的球員才征戰英超，當中有成功亦有失敗的例子。

伊巴謙莫域

效力球隊：曼聯

位置：前鋒

國籍：瑞典

年齡：34歲

2016年，34歲的伊巴從PSG以自由身加盟當時由摩連奴帶領的曼聯，這位瑞典神鋒首季的英超表現出色，在各項賽事攻入28球，亦助球隊贏下歐霸盃和英聯盃成為雙冠王。可惜其後受傷患困擾，短短兩季就離開紅魔轉戰美職。

白蘭斯

效力球隊：曼聯

位置：中堅

國籍：法國

年齡：35歲

曼聯當年曾多次希望簽下白蘭斯，可惜要到01年才能從國際米蘭自由身加盟，以35歲之齡簽約紅魔一年，被示為史譚（Jaap Stam）的替代品。雖然征戰英超的第一季，球隊只得第三，但紅魔決定與他續約一年，白蘭斯助曼聯贏下02/03球季的英超冠軍後就宣佈退役。

拿臣

效力球隊：曼聯

位置：前鋒

國籍：瑞典

年齡：35歲

拿臣07年曾外借到曼聯一季，雖然他只為紅魔射入3個入球，但他卻是球隊的「及時雨」，在蘇斯克查和阿倫史密夫都受傷的情況下，領隊費格遜把希望放在這位瑞典前鋒的身上，短短只為紅魔上陣三個月，就助球隊贏下當季的聯賽冠軍，是紅魔短暫又美好的回憶。

甘比亞素

效力球隊：李斯特城

位置：中場

國籍：阿根廷

年齡：34歲

14年甘比亞素從效力10年的國際米蘭加盟「升班馬」李斯特城，當季他是球隊的護級功臣，曾經在主場反勝曼聯5:3的經典賽事中射入一球。不過，這位阿根廷老將在當季結束後拒絕了延長一年的選項，離開英超加盟奧林比亞高斯。

希亞路

效力球隊：保頓

位置：中堅

國籍：西班牙

年齡：36歲

希亞路在皇家馬德里贏過5次聯賽冠軍及3次歐聯冠軍後，曾到卡塔爾效力一季，他在04年加盟保頓登陸英超，雖然他15次正選上陣14次正選，但他的經驗令球隊防線變得穩健，助球隊以第六名完成球季，其後在保頓宣佈結束球員生涯。

戴維斯

效力球隊：熱刺

位置：中場

國籍：荷蘭

年齡：32歲

戴眼鏡的中場悍將戴維斯05年時從國際米蘭解約免費加盟熱刺，雖然他甫加盟便與羅比堅尼動操，但他卻為球隊帶來動力，助球隊連續兩季以第五完成球季，其後轉投阿積士。戴維斯在10年曾重返英超，加盟水晶宮。

佐卡夫

效力球隊：保頓

位置：中場

國籍：法國

年齡：33歲

這位法國98世界盃冠軍成員02年加盟保頓，當時球隊在艾拿戴斯的帶領下，有多位猛將先後來投，佐卡夫與尼日利亞魔術師奧高查和甘保斯，助球隊從護級隊成為曾逐歐洲賽的球隊，2年為球隊上陣75場並攻入20球。

韋亞

效力球隊：車路士、曼城

位置：前鋒

國籍：利比尼亞

年齡：33歲

韋亞00年1月先從AC米蘭外借到車路士，半季為藍軍上陣11場射入3球；其後當時剛升班的曼城在翌季隨即簽下這位利比尼亞前鋒，可惜短短10周後，僅踢了7場英超，他就遭到曼城解約，他感到非常憤怒，曾公開表示曼城當他像一名小孩看待。

古列治

效力球隊：車路士

位置：中場

國籍：荷蘭

年齡：32歲

這位兩屆世界足球先生95年加盟車路士，全能的他令球隊中前場的實力都大大增加，其後他更擔任球隊的球員兼教練，曾助球隊贏下1次英足盃，可惜其後因為與球會高層意見不合而離開了車路士。

文仙尼

效力球隊：李斯特城

位置：前鋒

國籍：意大利

年齡：36歲

00/01球季李城簽下自由身的文仙尼，可惜36歲的他只曾為球隊上陣過5次，更未曾打足全場。其後，他打電話告知球會自己不會再回來英國，因為他已經接受了費倫天拿的邀請成為球隊的教練。

列文

效力球隊：阿仙奴

位置：門將

國籍：德國

年齡：33歲

德國門將列文03年從德甲多蒙特加盟阿仙奴就度過了球會最美好的時光，亦助球隊不敗奪冠。此外，他在生涯首47場英超聯賽保持不敗，至今仍是這項紀錄的保持者。

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