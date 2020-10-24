世盃外｜巴西點兵應付下月兩仗 艾利臣耶穌仔獲重召

巴西國家隊教練迪堤周五點兵，以應付下月對委內瑞拉和烏拉圭兩場世界盃南美洲區外圍賽，利物浦門將艾利臣比加以及曼城前鋒加比爾捷西斯（耶穌仔）均獲重召。回歸巴西國家隊23人名單的還有皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞、艾達米列達奧以及祖雲達斯中場艾法美路。

巴西在本月較早時候分別以5:0大炒玻利維亞及以4:2擊敗秘魯的兩場世盃外，艾利臣和「耶穌仔」原本亦有入選大軍名單，但因為在球會受傷而要退隊。

20歲的雲尼斯奧斯祖利亞，上一次入選巴西國家隊已是2019年9月，22歲的艾達米列達奧上次入選則是去年11月。是次的巴西隊23人大軍還有尼馬、菲臘比古天奴、卡斯米路及堤亞高施華等等。

先後擊敗玻利維亞及秘魯的巴西，與阿根廷是僅有兩支在世界盃南美洲區外圍賽首兩戰均報捷的球隊，巴西憑較佳得失球在積分榜領先。巴西將於11月13日在聖保羅迎戰委內瑞拉，四日後則會作客對烏拉圭。

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