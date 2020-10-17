英超｜VVD受傷仍不忘激勵紅軍眾將 軒達臣：佢表現得非常積極

上周在默郡打吡當中勇戰受傷的華基爾雲迪積克（VVD），此前利物浦官方表示這位荷蘭後衞需要接受手術，歸期仍未清楚。不過隊長佐敦軒達臣接受官方網站訪問時透露，VVD在受傷後曾向全隊發送了一個信息去鼓勵其他球員，同時認為VVD受傷後仍然表現得非常積極。

軒達臣承認球隊失去了VVD是一個重大的打擊，不過同時亦堅稱，其他隊友將會盡力去填補這個空缺：「我上個星期已經提過，VVD是世界上最佳後衞。不過我應該說的是，他應該是一位世界上最好的球員。VVD受傷之後，曾向我們所有人發送一則信息，這則信息激發了我們。不過VVD在信息中完全未有提過自己感到遺憾，一切內容也是提及自己會展望未來，並且會確保自己變得更加強大。周二他來到訓練場，同樣表現得非常積極，我們現時需要做的只是專注於去改善自己。」

紅軍缺少了主力中堅VVD後，令到球隊防線的防守問題令人憂心，不過軒達臣亦在訪問中向球迷大派定心丸：「看着隊內可以出任同樣位置的球員，有祖高美斯、祖爾麥迪比及法賓奴泰華利斯，他們也是處於國際水準的球員。他們不必把自己當成VVD，只需要做自己，並且為球隊貢獻所有，無論是訓練還是比賽中，而我們其他人會為他們提供協助。」

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