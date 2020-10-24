意甲戰報｜薩斯索羅3:3逼和拖連奴 錯失上榜首機會

薩斯索羅周五於主場僅能以3:3逼和拖連奴，錯失升上意甲聯賽榜首的機會， 結束開季三連敗的拖連奴則取得今季的第一分。

在意甲聯賽榜排第二的薩斯索羅周五迎戰榜尾的拖連奴，比賽在濃霧中進行，薩斯索羅如能全取3分便可超越四戰全勝的AC米蘭而升上榜首，但在比賽中卻先失守，於33分鐘被列尼迪近射得手，完半場拖連奴以1:0領先薩斯索羅。

控球率佔盡佔優的薩斯索羅，戰至71分鐘終於由菲臘杜歷錫近門破網而扳成平手。拖連奴於77分鐘由比洛迪射成2:1，沙沙盧傑2分鐘後亦接應比洛迪助攻後射入，助客軍將領先比數拉開至3:1。不過薩斯索羅仍未放棄，由基利捷斯於84分鐘接應菲臘杜歷錫助攻後遠射破網而追成1:2，僅1分鐘後，卡佩圖便接應杜文尼高貝拉迪傳送後頂入助主隊扳平。

薩斯索羅最終以3:3逼和拖連奴，目前以5戰3勝2和得11分續取聯賽榜第2位，與AC米蘭及祖雲達斯仍是今季意甲三支未敗之師。終於取得1分的拖連奴則壓倒同分的克羅托內而升上尾二位置。

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