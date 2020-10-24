街頭籃球｜林競開畫作貼地引共鳴：籃球為世界共通語言

不畫比較主流的NBA球員畫像，林競開六年前展開籃球漫畫的創作路時，只想畫比較貼地的街頭籃球，記錄香港的街場文化。把畫作上載到社交平台跟他人分享後，就連外國網友同樣有共嗚，令他最終發現籃球原是世界的共通語言。

林競開在朋友的建議下，約六年前開始畫跟街頭籃球相關的漫畫，並開設《另類漫畫》facebook專頁跟網友分享。已過不惑之年的他曾經歷米高佐敦的輝煌，也見證拜恩廿年為湖人贏得五冠，但他卻沒有選擇以NBA為創作題材，反而另闢途徑畫街頭籃球，他解釋：「普遍籃球漫畫都唔見有人講街場，通常都係講高中或職業籃球，我覺得好似缺少咗呢方面嘅紀錄。」

他續指，街頭籃球比較貼地，只要一日有人跟隊，他的作品也有機會引起別人的共鳴：「畫NBA球員，要係你嗰段時間鍾意某個球星，你可能先會有感覺。我畫街場所見所聞，我當係一個紀錄，可能過咗好多年有人睇返我啲嘢，都覺得同自己有聯繫。」

雖說有意為香港留下一些本土街場文化的紀錄，但林競開卻發現自己的畫作，竟可流傳至東南亞，甚至美國，對他而言創作有趣之處莫過於此。他說：「到馬來西亞、越南、台灣，都居然有人覺得係『講得啱喎』。原來全世界籃球文化都係差唔多，呢一點我都冇諗過。」他續指，有泰國網友更邀請他上載英國版本，以便繙譯成他國語言。

街場卧虎藏龍，林競開笑言這像是年輕人另一課堂，從中可學習待人接物之道。他表示：「你喺街場，就好似學緊點喺社會面對各類人。如果你識得避重就輕，令自己全身而退，對將來投身社會都有一定幫助。」

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