丘勝之道：李城遇強越強可爆廠

【名家足路】下周日英超上演前列大戰，阿仙奴主場硬撼李斯特城。

阿仙奴今季聯賽開季表現得有點「取易捨難」，事關他們先後成功擊敗富咸、韋斯咸及錫菲聯三支中下游球隊，不過面對Big 6利物浦及曼城卻敗陣而回。話雖如此，兵工廠自阿迪達上任後，防守表現開始逐漸穩固起來。3-4-3陣式既能夠令中後場得到保護，同時也釋放前線三位攻擊球員：拿卡錫迪、奧巴美揚及韋利安。而尼高拉斯比比及尼基迪亞更可隨時後備入替取得入球，再加上由馬德里體育會轉投的防守中場湯馬士柏迪，阿仙奴絕對可藉此班底逐步重建球隊。不過周中歐霸盃面對奧地利球隊維也納迅速幾經辛苦之下才能夠以2:1反勝對手，門將賓特尼奴犯下大錯招致失球。另外球隊也比較年輕，面對死守時欠缺經驗解決困局。

李斯特城跟阿仙奴的開季表現恰好相反，重現強隊殺手本色，成功以大比數擊敗曼城，亦在西布朗及般尼身上全取三分，但最近兩場聯賽竟然連敗，先後負韋斯咸及阿士東維拉。看來領隊羅渣士要改善一下球隊的穩定性，相信他也不希望跟上季一樣開季表現勇猛，但最終竟然脫腳失落了歐聯參賽資格。周中歐霸盃面對烏克蘭球隊索爾亞輕鬆以3:0取得勝利，相信將會大大提升球隊士氣，占士麥迪臣最近也開始上力，加上占美華迪今仗有望復出，李城絕對有力在兵工廠身上取得分數而回。值得一提是李斯特城上季聯賽主客兩個循環面對阿仙奴均保持不敗，雖然今季上個月聯賽盃負阿仙奴，但李城在這場比賽正選11人全部作出輪換，個人認為李城面對強隊時表現始終比較可靠，故向大家推介李斯特城下盤。

文：丘建威