武漢肺炎｜聖美倫多人確診到唔夠人開波 周六蘇超對咸美頓要延期

英國BBC報道，由於聖美倫隊中多位職球員確診武漢肺炎，令球隊只有11名健康球員可用，不符合開賽資格，周六蘇超主場對咸美頓的賽事已延期。

聖美倫早前通知賽會，他們只有11名可用球員，未能符合UEFA要有13名可用球員的上場資格，賽會雖然把賽事延期，但亦會調查聖美倫的職球員有否違反隔離協議。事實上，球隊上周六對馬瑟韋爾已經延期過一次，賽前聖美倫表示球隊多名球員的檢測結果呈陽性，因有8名可用的健康球員，令賽會最終決定把賽事取消。

賽會在上周已經向聖美倫開始展開調查，假如職球員違反隔離協議，賽會將會進行處分，早前，賽會已經就另一支球隊基爾馬諾克展開紀錄處分程度，因為他們被指違反隔離協議，令10月3日對馬瑟韋爾的賽事需要延期。

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