英超｜作客槌仔前夕遇九宵驚魂 曼城中途轉飛較遠機場

曼城在周六作客韋斯咸前夕因所乘飛機還上技術性問題，未能在原定機場降落而要轉飛至其他機場，為球隊帶來了一點不方便。

曼城一隊是於周五乘飛機前赴倫敦，原定於倫敦市機場降落，惟據《每日郵報》報道，接載曼城球員和職員的飛機因為防滑制動系統故障，令他們降落時需要更長的飛機跑道。報道指，飛機最終在距離原定地點33哩外、更大的倫敦史坦斯特機場安全着陸。

由於接近韋斯咸主場的倫敦奧林克匹體育場，倫敦市機場被視為曼城所乘飛機降落的理想地點，但因防滑制動系統問題而要轉飛較遠機場，令他們在前往酒店之前有所延誤。

曼城的加比爾捷西斯、費蘭甸奴及班捷文文迪因傷患而未有隨隊，奇雲迪布尼和拿樸迪周四已重投訓練，但領隊哥迪奧拿未肯透露他們是否可於對「槌仔」之候命。

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